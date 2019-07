imago images/Nature Picture Library Bild: imago images/Nature Picture Library

So 07.07.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Der Cowboy - Mythos vom letzten echten Mann

"Welthauptstadt des Rodeo", so nennt sich Cody im US-Bundesstaat Wyoming. Im Sommer kommen jeden Abend mehrere Tausend Menschen in die Arena, um Cowboys dabei zuzusehen, wie sie auf wilden Pferden und Bullen reiten. Dazu viel Show rund um die Legende vom Wilden Westen. Buffalo Bill, der mit seiner Wildwest-Show das Bild des amerikanischen Westens geprägt hat, stammte aus Cody. Nach seiner letzten Vorstellung trat am 1. Juli vor 100 Jahren professionelles Rodeo an die Stelle. Ein Bericht von Arthur Landwehr.