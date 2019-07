imago images/Wassilis Aswestopoulos Bild: imago images/Wassilis Aswestopoulos

Fr 05.07.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Griechenland vor der Wahl

Das Sparprogramm hat vielen Menschen in Griechenland in den letzten Jahren Geld zum Leben und damit Kraft und Hoffnung genommen. Finanzkrise, Steuererhöhungen, Flüchtlingzustrom, das waren und sind die beherrschenden Themen, auch im jetzt zu Ende gehenden Wahlkampf. Laut Meinungsforschern wird in Athen Alexis Tsipras als Ministerpräsident bei den Parlamentswahlen am 7. Juli abgelöst und eine konservativ geführte Regierung an die Arbeit gehen. Inforadio-Korrespondent Michael Lehmann fasst die Stimmungslage vor der Wahl zusammen.