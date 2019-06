AP Inder stehen an Tanklaster an, um Trinkwasser zu bekommen | Bild: AP

Fr 28.06.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Wasserknappheit und Dürre in Indien

Chennai ist mit rund fünf Millionen Einwohnern eine der größten Städte Indiens. Die Millionenstadt und der Bundesstaat Tamil Nadu im Süden Indiens kämpfen derzeit mit Wasserknappheit infolge einer extremen Dürre. Die Einwohner und auch die Industrie in Chennai nutzen bereits das Grundwasser und das geht langsam zur Neige. Die Reservoirs sind ausgetrocknet. Auch andere Bundesstaaten sind betroffen. Indien-Korrespondent Bernd Musch-Borowska hat mit den Menschen in der Region um Chennai gesprochen, was diese Dürre für sie und ihren Alltag bedeutet.