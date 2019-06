visitvaldaran.com Bild: visitvaldaran.com

Do 27.06.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Weniger als 2.000 Sprecher: Die Aranesische Sprache in Katalonien

Im kanadischen Montreal haben sich diese Woche Sprachwissenschaftler aus aller Welt getroffen, um über aussterbende Sprachen zu diskutieren. Zu diesen Sprachen gehört in Europa auch das Aranesische, das nur in einem einzigen Pyrenäen-Tal in Spanien gesprochen wird. Das Aranesische ist sogar offizielle Amtssprache in Katalonien – täglich gesprochen wird sie allerdings von weniger als 2.000 Menschen. Inforadio-Korrespondent Oliver Neuroth hat die Heimat der Aranesen besucht.