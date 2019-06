dpa Bild: dpa

Di 25.06.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Thailands Höhlenwunder - ein Jahr danach

Vor einem Jahr hielt eine dramatische Rettungsaktion in Thailand die ganze Welt in Atem: Am 23. Juni kletterten zwölf Jungs und ihr Fußballtrainer in die Höhle Tham Luang und kamen nach heftigen Regenfällen nicht mehr heraus. 17 Tage später gelang es Tauchern, alle unversehrt zu retten. Thailand-Korrespondentin Lena Bodewein hat sich den Ort des Geschehens ein Jahr später angesehen.