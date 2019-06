imago images/Xinhua Bild: imago images/Xinhua

So 23.06.2019 | 08:24 | Weltsichten

- Versöhnung und Einigkeit - 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda

In Ruanda gedenken die Menschen noch bis zum 4. Juli der Männer, Frauen und Kinder, die beim Völkermord vor 25 Jahren ums Leben kamen. Schätzungsweise 800.000 Menschenleben forderte der Genozid in Ruanda. Ein Trauma, mit dem die Menschen seitdem leben müssen. Ostafrika-Korrespondentin Linda Staude hat sich in Ruanda angesehen, wie das gelingen kann.