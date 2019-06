imago images/ZUMA Press Bild: imago images/ZUMA Press

Do 20.06.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Geldnot und Frust - Steht die Palästinensische Autonomiebehörde vor dem Kollaps?

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) befindet sich in der vielleicht größten Krise seit ihrer Gründung in den 90er Jahren. Sie weigert sich, Steuern und Abgaben anzunehmen, die von Israel eingezogen wurden. Der Grund: Israel hatte die beträchtliche Summe gekürzt, weil die PA mit einem Teil des Geldes aus Sicht der Israelis Renten an Attentäter und dessen Angehörige bezahlt. Der PA könnte somit schon in wenigen Monaten das Geld ausgehen. Gleichzeitig wurde bekannt, dass die PA heimlich die Gehälter für Minister kräftig erhöht hat. Der Frust und die Wut der Bevölkerung sind groß. Ein Bericht von Benjamin Hammer.