- Obdachlos im Silicon Valley

Im Norden von Kalifornien ist die Zahl der Obdachlosen in den vergangenen zwei Jahren abermals stark gestiegen. In einer der reichsten und zugleich teuersten Region der Welt sind so einer aktuellen Studie zufolge fast 30.000 Menschen ohne Dach über dem Kopf. Die Bay Area mit San Francisco, San Jose und dem Silicon Valley hat damit die drittgrößte Obdachlosenbevölkerung in den USA. Inforadio-Korrespondent Marcus Schuler hat für die Weltsichten mit einigen von ihnen darüber gesprochen, wie es für sie soweit gekommen ist.