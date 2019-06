imago images/Pacific Press Agency Bild: imago images/Pacific Press Agency

So 16.06.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Immer nordwärts - Geflüchtete in Mexiko

Aus verschiedenen Ländern Mittelamerikas flüchten Menschen nach Mexiko - mit dem Ziel USA. Allerdings haben die wenigsten, die die Nordgrenze von Mexiko erreichen, eine Chance auf Asyl in den USA. Die meisten Geflüchteten kommen aus Honduras, El Salvador und Guatemala, zunehmend auch aus Kuba, Nicaragua oder sogar Afrika. Afrikanische Flüchtlinge reisen über Ecuador ein, denn das Land händigt ihnen Touristen-Visa aus; doch wahrscheinlich erreichen die meisten von ihnen Mittelamerika per Schiff - als blinde Passagiere. Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann berichet über Flüchtlingsbewegungen in Mittelamerika.