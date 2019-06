imago images / ITAR-TASS Bild: imago images / ITAR-TASS

- Wahl in Kasachstan

In Kasachstan wird am 9. Juni ein neuer Präsident gewählt. Zum ersten Mal seit der Unabhängigkeit steht nicht Nursultan Nasarbajew zur Wahl. Er war ein Symbol der Stabilität in Kasachstan. Für andere, vor allem für die junge Generation, war er aber auch ein Symbol für Stillstand. ARD-Korrespondentin Martha Wilczynski war in Kasachstan und hat einige junge Menschen getroffen, die sich politisch engagieren.