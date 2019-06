imago images/United Archives International Bild: imago images/United Archives International

Do 06.06.2019 | 09:45 | Weltsichten

- D-Day: Die Heldinnen von Bletchley Park

Am 6. Juni 1944 landeten die Alliierten in der Normandie, am sogenannten "D-Day" - vor genau 75 Jahren. Die Alliierten waren bestens über die Stellungen und Pläne der Deutschen informiert. Denn in Bletchley Park, nördlich von London, waren deren Codes entschlüsselt worden - und vor allem Frauen hörten daraufhin den Funkverkehr ab. London-Korrespondent Jens-Peter Marquardt hat eine der Heldinnen von damals getroffen.