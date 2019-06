imago/ Winfried Rothermel Bild: imago/ Winfried Rothermel

So 02.06.2019 | 08:44 | Weltsichten

- In Zeiten von "Fridays for Future": Klimapolitik in Schweden

Klimaschutz war für die Deutschen eines der zentralen Themen bei der Europawahl. Und auch nach der Wahl debattieren die Parteien weiter über ihre politischen Positionen zum Klimawandel. Ein Grund, warum das Thema zurzeit so weit oben auf der politischen Agenda ist, sind die Schülerdemonstrationen "Fridays for Future". Initiiert hat diese Bewegung die schwedische Schülerin Greta Thunberg. Aber was machen die Schweden eigentlich gegen den Klimawandel? Dazu im Gespräch Karsten Schmiester, Korrespondent in Stockholm.