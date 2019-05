- Für PiS und Europa – Polen vor den Wahlen

imago images/ZUMA Press Bild: imago images/ZUMA Press

Die Europawahl dürfte in Polen ungewöhnlich viele Wähler in die Lokale locken: Europa selbst ist ein heiß diskutiertes Thema geworden, zugleich ist die Wahl der Auftakt für die nahenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. In Umfragen liegt PiS vorn, und geriert sich als Europa-Vorkämpfer. Die in der "Europäischen Koalition" vereinte Opposition, stilisiert die Wahl zu einer Frage von Sein oder Nicht-Sein in Europa und der Zukunft Polens als Demokratie. Ein Bericht von Korrespondent Jan Pallokat.