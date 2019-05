imago Bild: imago

- Trocken und kühl muss es sein: China archiviert Pflanzensamen

Dreckige Flüsse, vergiftete Böden, heftig verschmutzte Luft: In kaum einen Land der Welt geht das Wirtschaftswachstum so sehr auf Kosten der Umwelt wie in China. Um die Artenvielfalt für die Nachwelt zu bewahren, gibt es in China inzwischen mehrere Pflanzensamen-Banken: Archive, in denen Saatgut katalogisiert und archiviert wird. In der Stadt Hangzhou im Osten Chinas hat Korrespondent Steffen Wurzel ein solches Pflanzensamen-Archiv besucht.