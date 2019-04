Bild: Pool Reuters

- Abdankung des Kaisers und Thronwechsel in Japan

In Japan geht am Dienstag eine Ära zu Ende: Kaiser Akihito gibt sein Amt an seinen Sohn Naruhito. 30 Jahre hat sich der inzwischen 85-Jährige Kaiser ganz seinen Aufgaben als Symbol des Staates verschrieben, doch wegen seines hohen Alters zieht er sich jetzt zurück – das hat es so in den vergangenen zweihundert Jahren in Japan nicht gegeben. Japan-Korrespondentin Kathrin Erdmann wirft einen Abschiedsblick auf den Kaiser.