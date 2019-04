ARD-Studio Kairo/Anne Allmeling Bild: ARD-Studio Kairo/Anne Allmeling

Di 23.04.2019 | Weltsichten

- Aleppo: Eine zerstörte Stadt hilft sich selbst

Eine ganze Stadt in Trümmern: Aleppo ist zum Symbol des blutigen Konflikts in Syrien geworden. Von der ehemaligen Wirtschaftsmetropole war lange Zeit nichts mehr zu sehen. Seit zwei Jahren kontrollieren syrische Regierungstruppen wieder die gesamte Stadt, aber große Teile liegen noch immer in Trümmern - und der Staat hat kein Geld für den Wiederaufbau. Deswegen legen die Menschen in Aleppo jetzt selbst Hand an, hat Syrien-Korrespondentin Anne Allmeling beobachtet.