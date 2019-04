imago images / Xinhua Gedenken an den Völkermord vor 25 Jahren in Ruanda. | Bild: imago images / Xinhua

Di 09.04.2019 | 11:45 | Weltsichten

- Versöhnung und Einigkeit: Ruanda 25 Jahre nach dem Völkermord

Am Wochenende hat in Ruanda das Gedenken an den Völkermord vor 25 Jahren begonnen. 100 Tage lang wird im ganzen Land nun daran erinnert. Genauso lang, wie das Grauen damals dauerte. Ostafrika- Korrespondentin Linda Staude hat sich in Ruanda angesehen, wie das Zusammenleben heute funktioniert.