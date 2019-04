imago/Xinhua/stringer Bild: imago/Xinhua/stringer

So 07.04.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Ruanda: wie sich ein Land der Vergangenheit stellt

Vor 25 Jahren ereignete sich eine der schrecklichsten Katastrophen des 20. Jahrhunderts: In Ruanda wurden knapp eine Million Angehörige der Tutsi-Minderheit und oppositionelle Hutu von radikalen Hutu-Milizen in einem kollektiven Blutrausch getötet. Ein Trauma für ein ganzes Land. Jährlich wird in Ruanda an den unrühmlichen Teil der eigenen Geschichte erinnert. Gabriele Heuser im Gespräch mit Ostafrika-Korrespondentin Linda Staude.