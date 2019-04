imago/ WHA United Archives Bild: imago/ WHA United Archives

Di 02.04.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Das große Schweigen: 80 Jahre Ende des Spanischen Bürgerkriegs

In Spanien jährt sich dieser Tage still und fast unbemerkt zum 80. Mal das Ende des Bürgerkriegs. Doch die Aufarbeitung des Kriegs und der folgenden faschistischen Diktatur General Francos stehen in Spanien noch am Anfang. Warum ist das so? Unser Spanien-Korrespondent Marc Dugge hat sich dazu in der Hauptstadt Madrid umgehört.