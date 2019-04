- Der Kampf der osteuropäischen Minderheiten

Vor einem Jahr ist der usbekisch-russische Journalist Ali Feruz nach Berlin geflohen. Er selbst hat Verfolgung, Gefangenschaft und Folter erleben müssen. Nun kämpft er von hier aus für die Rechte unterdrückter Gruppen wie Homosexuelle in vielen Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Inforadio-Reporterin Alina Ryazanova hat den Aktivisten besucht und sein Ziel kennengelernt: mehr Öffentlichkeit für unterdrückte Menschen und ihre Schicksale zu schaffen.

Ali Feruz wurde ein halbes Jahr lang von russischen Behörden in Abschiedehaft bei Moskau festgehalten. Er war aus Usbekistan vor dem Geheimdienst geflüchtet, dorthin wollte man in zurückschicken – was für ihn den sicheren Tod bedeutet hätte. Aber nach einer umfangreichen Medien-Kampagne, Protestaktionen und mit Hilfe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte konnte er ausreisen. Er bekam Asyl in Deutschland.