- Die Ukraine vor der Wahl

2014 war das Jahr, das einschneidende Veränderungen brachte: Mit den Majdan-Protesten haben damals Teile der Bevölkerung vehement für einen Weg nach Westen gekämpft. Hoffnungsträger Petro Poroschenko wurde Präsident. Kurz darauf haben Separatisten im Osten des Landes - unterstützt von Russland - zwei Volksrepubliken ausgerufen. Seitdem ist die Ukraine im Krieg. Sabine Stöhr und Martha Wilczynski mit einem Stimmungsbild der letzten Wochen.

Die Ukraine ist eines der ärmsten Länder in Europa und angewiesen auf finanzielle Unterstützung aus dem Westen. Eine einende Idee für die Zukunft ist nicht in Sicht. Schwierige Bedingungen also für die Präsidentschaftswahl am Sonntag.