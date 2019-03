imago/nordphoto Bild: imago/nordphoto

Mo 25.03.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Boston - Hochburg der Brexiteers

Ein bisschen mehr Zeit hat Großbritannien für seinen Brexit gewonnen - doch der Druck ist keineswegs kleiner geworden. Bis zum 12. April will Brüssel Klarheit, und kommt London dem nicht nach, dann scheiden die Briten unregelt aus der EU aus. Boston in Ostengland gilt als Hochburg der Brexit-Befürworter. Wie die Stimmung dort ist, weiß unsere Korrespondentin Anne Demmer hat sich in Boston umgehört.