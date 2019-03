- Dürre-Opfer Kenia: Ein Land sitzt auf dem Trockenen

Ziel des 1992 von der UNESCO initierten Weltwassertages ist es, auf die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage für die Menschheit aufmerksam zu machen.



In mehr als 30 Ländern der Erde, so die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, sind die Menschen von akutem Wassermangel bedroht. 80 Prozent aller Krankheiten in armen Ländern gehen auf verschmutztes Trinkwasser zurück.



Die Verfügbarkeit und Qualität von Wasser ändert sich aktuell dramatisch aufgrund des Bevölkerungswachstums, sich ändernder Konsummuster und des Klimawandels und wird zur größten Herausforderung für uns Menschen.

Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen den internationalen Weltwassertag ins Leben gerufen. Er findet seit 1993 jedes Jahr am 22. März statt. Seit 2003 wird der Weltwassertag von UN-Water organisiert.



Wer ist von Wasserknappheit, ganz fehlendem Zugang zu Wasser, verschmutztem Wasser besonders betroffen?



Afrika

Die Hälfte der Menschen weltweit mit unzureichendem Zugang zu sicherem Trinkwasser lebt in Afrika. Lediglich 24 Prozent der Bevölkerung Subsahara-Afrikas haben Zugang zu sicherem Trinkwasser. Nur 28 Prozent nutzen sanitäre Einrichtungen, die sie nicht mit anderen Haushalten teilen müssen.



Kinder

In vielen Konfliktgebieten ist das Risiko für Kinder unter fünf Jahren fast 20 Mal höher, an wasserbedingten Durchfallerkrankungen zu sterben, als an direkten Kampfhandlungen. Zu diesem Schluss kommt das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen Unicef. Kinder unter 15 Jahren haben demnach ein fast dreimal höheres Risiko, an Durchfall oder Krankheiten zu sterben, die auf verseuchtes Wasser zurückzuführen sind, als durch direkte Waffengewalt



Diskriminierte und marginalisierte Gruppen

Menschen, die aufgrund ihres Geschlechts, Alters, sozioökonomischen Status, ethnischen, religiösen oder sprachlichen Identität ohnehin benachteiligt oder diskriminiert werden, haben seltener Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen als andere.



Geflüchtete

Für Geflüchtete und Binnenvertriebene bestehen häufig hohe Hindernisse beim Zugang zu Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Auch in dauerhaften Flüchtlingslagern ist die Wasserversorgung häufig besorgniserregend.



Menschen in Kriegsregionen

Besonders angespannt ist die Lage im Bürgerkriegsland Jemen. Dort hätten, so die UNO-Flüchtlingshilfe, rund 18 Millionen Menschen keinen angemessenen Zugang zu Trinkwasser und sanitären Einrichtungen. Wichtige Infrastruktur, etwa Wasserversorgungsnetze, seien durch den Krieg beschädigt. Verstärkt durch katastrophale hygienische Bedingungen, zwei Cholera-Ausbrüche und Bombenangriffe auf Kläranlagen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa , die toxische Stoffe in Umlauf gebracht haben.



