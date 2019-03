imago/ZUMA Press Bild: imago/ZUMA Press

Do 14.03.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Venezuela: Ein Slum räumt auf

In Venezuela haben die politischen Helden der Vergangenheit ausgedient. Das wird auch im Straßenbild deutlich, etwa in Petare, dem größten Slum der venezolanischen Hauptstadt Caracas. In der einstigen Basis der Sozialisten übermalen Künstler gerade politische Propaganda mit abstrakten Bildern, hat Südamerika-Korrespondentin Anne-Katrin Mellmann beobachtet.