So 10.03.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Malaysia - jenseits der Hochglanz-Kataloge für Touristen

Wenn man die vielen Reiseprospekte des Partnerlands der diesjährigen Internationalen Tourismus Börse in Berlin ansieht, dann packt einen sofort das Fernweh. Doch kritisiert wird das Land wegen seines Umgangs mit Homosexuellen und der antisemitischen Haltung, aus der führende Politiker keinen Hehl machen. Malaysia, was ist das für ein Land – dazu mehr von Südostasien-Korrespondent Holger Senzel in Singapur.