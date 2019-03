imago/Michael Eichhammer Bild: imago/Michael Eichhammer

So 10.03.2019 | 08:24 | Weltsichten

- Die Trutzburg an der Ägäis

Wer von Südosten nach Izmir kommt, fährt an der Atatürk-Maske vorbei – einem über 40 Meter hohen Relief, das das Gesicht des Staatsgründers Kemal Atatürk zeigt. Ankommende wissen sofort, wie die Küstenmetropole politisch tickt. Izmir ist eine Erdogan-Trutzburg. Die drittgrößte Stadt der Türkei gilt als liberal und weltoffen. Seit einigen Jahren zieht es auch deshalb immer mehr Istanbuler in die Region an die Ägäis-Küste - Türkei-Korrespondentin Karin Senz hat nachgefragt, warum.