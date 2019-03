imago/DepoPhotos Bild: imago/DepoPhotos

Do 07.03.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Kleines Team, große Wirkung: Weltfrauentag in Istanbul

Großdemonstrationen gibt es in der Türkei so gut wie keine mehr. Nur am 8. März im vergangenen Jahr zogen zehntausende Männer und vor allem Frauen durch das Zentrum von Istanbul – trotz Ausnahmezustand, der damals noch galt. Doch der ist inzwischen aufgehoben, und in diesem Jahr rechnen die Veranstalterinnen zum Weltfrauentag mit noch mehr Teilnehmern. Aus Istanbul berichtet Karin Senz.