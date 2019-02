imago stock&people Bild: imago stock&people

Di 26.02.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Indien: Die jüngste Bank der Welt

Mit 13 Jahren schon Bankdirektor? Kein Problem für Sonu. Der Teenager leitet die „Kinder-Entwicklungsbank“ in Indiens Hauptstadt Delhi. Unter Anleitung einer NGO verwalten Kinder und Jugendliche hier selbständig die Einnahmen von anderen Straßenkindern. Die sind in Delhi allgegenwärtig. Sie verkaufen Wasserflaschen, Plastikspielzeug oder Billigklamotten am Straßenrand oder an Kreuzungen. Viele sind Obdachlos, kaum einer hat ein reguläres Bankkonto. Damit sie ihre Einnahmen nicht ständig mit sich herumtragen müssen und sich der Gefahr aussetzen, beraubt zu werden, können sie ihr Geld zur Kinderbank bringen. Inforadio-Korrespondentin Silke Diettrich hat sich angesehen, wie das funktioniert.