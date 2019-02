imago stock&people Bild: imago stock&people

Mo 25.02.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Vor der Wahl in Thailand

Erstmals seit dem Militärputsch 2014 soll in Thailand dieses Jahr wieder gewählt werden und zwar in einem Monat, am 24. März. Knapp fünf Jahre ist es dann her, dass die letzte demokratisch gewählte Regierung Thailands gestürzt wurde. Doch die Armee tut alles dafür, damit sie auch nach dem Wahltag noch an der Macht ist. Kritiker fürchten, dass der Urnengang zur Farce wird. Thailand-Korrespondent Holger Senzel war gerade im Land unterwegs und hat für die Weltsichten die Stimmung vor der Wahl eingefangen.