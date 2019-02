imago/epd Bild: imago/epd

So 24.02.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Kinderschutz-Gipfel im Vatikan

Jesuit und Psychotherapeut Hans Zollner ist im Kampf gegen sexuellen Missbrauch einer der wichtigsten Männer des Papstes. Der Wissenschaftler der Päpstlichen Universität Gregoriana bildet seit Jahren Amtsträger in der katholischen Kirche weiter, damit sie in ihren Ländern das Thema Missbrauch nicht mehr unter den Teppich kehren. Aus Anlass des dreitägigen Bischofstreffens zum Kinderschutz haben Italien-Korrespondenten Tassilo Forchheimer und Ellen Trapp Hans Zollner in Rom zum Gespräch getroffen - in einer Kirche.