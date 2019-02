imago/Agencia EFE Bild: imago/Agencia EFE

So 24.02.2019 | 08:24 | Weltsichten

- Filmreif - Drogenschmuggel in Galicien

Wer an Kokainschmuggel denkt, denkt nicht gleich an Spanien – doch in der Region Galicien hat das Treiben der Drogenbosse die Gegend verändert. Etwa der schillernde Drogenbaron Sito Miñanco, der den kolumbianischen Drogenkartellen die Türen nach Europa geöffnet und es zu großem Reichtum gebracht hat - und zu langen Gefängnisstrafen. ARD-Korrespondent Marc Dugge mit einer Geschichte über mächtige Narcos und ohnmächtige Ermittler, mutige Mütter und penetrante Polizisten.