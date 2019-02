imago/Chai von der Laage Bild: imago/Chai von der Laage

Di 05.02.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Das chinesische Jahr des Schweins beginnt

Für viele Chinesen ist es das wichtigste Fest des Jahres: Mit dem Neujahrsfest beginnt an diesem Dienstag ein neues Tierkreiszeichen im traditionellen Kalender. Diesmal fängt das Jahr des Erd-Schweins an - das Tier gilt als Symbol für Reichtum und Wachstum. Warum der Jahreswechsel für viele Chinesen so wichtig ist, erklärt Peking-Korrespondent Axel Dorloff.