Fr 25.01.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Textilproduktion in der Türkei: Fair und bio

"Sustainable Fashion" - also nachhaltige Mode - ist im Moment ein großes Thema in der Modebranche. Das Kölner Unternehmen Armedangels versteht sich als Bio- und Fairetrade-Label. Es arbeitet in Istanbul mit einer Strickerei zusammen, die es streng kontrolliert. Türkei-Korrespondentin Karin Senz hat die Nachhaltigkeits-Beauftragte von Armedangels bei einem Besuch in der Strickerei begleitet.