imago/Jochen Tack Bild: imago/Jochen Tack

Di 22.01.2019 | 09:45 | Weltsichten

- Alles unter Kontrolle: Dieser Schule in China entgeht nichts

An der Highschool Nr. 11 in der chinesischen Millionenmetropole Hangzhou läuft alles über Gesichtserkennung: der Einlass, die Mensa, die Bibliothek. Die Schule gilt chinaweit als Vorzeigeschule zum Thema Künstliche Intelligenz. Sogar die Essgewohnheiten der Schüler werden gespeichert und ausgewertet. Ein Blick in die Zukunft von unserem Korrespondenten Axel Dorloff.