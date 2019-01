imago/allOver/KTH Bild: imago/allOver/KTH

So 06.01.2019 | 08:44 | Weltsichten

- Bio-Hacking im Silicon Valley

Gesünder, fitter und leistungsfähiger - danach streben auch einige Erfinder und Gründer im Silicon Valley in Kalifornien. Und es gibt eine ganze Palette von Mitteln, um kreativer und aufnahmefähiger zu sein, wenn es darauf ankommt. Dr. Vin Noh hat seine Arztpraxis in South of Market Street, einem Stadtteil von San Francisco, dort gibt es zahlreiche Startups. Seine Kunden arbeiten bei Facebook, Google oder Uber - und er hilft ihnen, erfolgreich zu sein. Ein Beitrag von Marcus Schuler.