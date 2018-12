imago/Eastnews Bild: imago/Eastnews

So 02.12.2018 | 08:24 | Weltsichten

- Zwischen Bergbaunostalgie und neuen Technologien

Ausgerechnet in Kattowice, dem Zentrum der oberschlesischen Gruben- und Hüttenregion in Polen, wollen die Teilnehmer des 24. UN-Umweltgipfels das Klima-Abkommen von Paris in konkrete Regeln gießen, um die Klimaerwärmung auf maximal zwei Grad Celsius zu beschränken. So langsam scheint sich auch die ansonsten kohleaffine Gastgeber-Regierung des Problems bewusst zu werden und umzudenken. Polen-Korrespondent Jan Pallokat stellt den Tagungsort des Klimagipfels vor.