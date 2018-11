dpa Bild: dpa

So 11.11.2018 | 08:44 | Weltsichten

- Brücken bauen mit der Erinnerung

Am 11. November vor 100 Jahren endete mit dem Waffenstillstand von Compiègne der Erste Weltkrieg. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat zu diesem Anlass mehr als 80 Staats- und Regierungschefs zu einer Gedenkfeier nach Paris eingeladen. Alle kommen aus Nationen, die am Krieg beteiligt waren. Was bedeutet diese gemeinsame Gedenkfeier für die Erinnerungskultur der unterschiedlichen Länder? Darüber hat Korrespondentin Sabine Wachs in Paris mit dem deutschen Historiker Gerd Krumeich gesprochen.