AP Bild: AP

So 07.10.2018 | 08:24 | Weltsichten

- Bosnien vor der Wahl: "Wir erwarten nichts!"

Auf den Wahltag, den 7. Oktober, blicken die meisten Menschen in Bosnien-Herzegowina nicht mit großer Begeisterung: Die Wirtschaftslage im Land ist unverändert schlecht, die Arbeitslosigkeit so hoch wie in keinem anderen Nachfolgestaat Ex-Jugoslawiens, die Abwanderung ins westliche Ausland hält an. Das wäre alles noch zu ertragen, wenn die Wählerinnen und Wähler wenigstens Hoffnung auf einen Neuanfang haben könnten. Doch danach sieht es nicht aus - so jedenfalls bekam es ARD-Korrespondent Clemens Verenkotte zu hören, als er vor der Parlamentswahl durchs Land gereist ist