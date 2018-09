imago/Kraft Bild: imago/Kraft

So 23.09.2018 | 08:24 | Weltsichten

- Bevölkerungsexplosion in Ostafrika - eine tickende Zeitbombe

Rund eine Milliarde Menschen lebt auf dem afrikanischen Kontinent. Bis 2050 werden es voraussichtlich doppelt so viele sein, denn die durchschnittliche Geburtenrate liegt in Afrika bei 4,7 Kindern pro Frau. Die Ursachen für diese Bevölkerungsexplosion sind vielfältig und die Folgen dramatisch. Linda Staude, Korrespondentin für Ostafrika, schildert, warum es so schwierig ist, diese Entwicklung zu stoppen.