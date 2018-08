BR/Srdjan Govedarica Bild: BR/Srdjan Govedarica

- Rumäniens Demokratie am Scheideweg

Zum wiederholten Mal sind in Rumänien in diesem Sommer Tausende Menschen gegen Korruption auf die Straße gegangen. Vor dem Regierungssitz in Bukarest forderten sie den Rücktritt der sozialdemokratisch geführten Regierung. Dabei nimmt die Gewaltbereitschaft offenbar zu, wie zuletzt am 10. August deutlich wurde. Die ARD-Korrespondenten für Rumänien Andrea Beer und Srdjan Govedarica über eine Demokratie am Scheideweg.