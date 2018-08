imago/Manngold Bild: imago/Manngold

So 19.08.2018 | 08:24 | Weltsichten

- Gerettet oder geknechtet? - Griechenland ohne Hilfsprogramme

Am 20. August endet das dritte Hilfspaket für Griechenland, das die EU im Sommer 2015 nach monatelangem Ringen beschlossen hatte. Danach soll sich das Land wieder selbst finanzieren. Doch viele fragen sich, ob Griechenland allein klarkommen wird. Zwar hat die griechische Regierung zusammen mit den Euro-Finanzministern einiges geregelt für einen reibungslosen Übergang in die neue Zeit, aber viele in der Bevölkerung bleiben skeptisch. ARD-Korrespondent Michael Lehmann hat sich in Griechenland umgehört, welche Spuren die Finanzkrise dort hinterlassen hat.

Griechenland wurde seit 2010 mit internationalen Krediten vor der Pleite bewahrt. Im Gegenzug musste Athen ein striktes und umfassendes Spar- und Reformprogramm umsetzen. Im laufenden dritten Hilfsprogramm standen theoretisch bis zu 86 Milliarden Euro zur Verfügung, rund 62 Milliarden Euro wurden dem ESM zufolge ausgezahlt. Das Hilfsprogramm endet am 20. August, dann muss das Land sich wieder selbst finanzieren. Mit der letzten Auszahlung verfügt Griechenland dem ESM zufolge über einen Kapitalpuffer in Höhe von rund 24 Milliarden Euro. Damit könnte das Land sich im äußersten Fall etwa 22 Monate über Wasser halten. Griechenland verzeichnete nach Jahren der Krise zuletzt wieder Wirtschaftswachstum. In Athen türmt sich mit rund 180 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) jedoch immer noch ein erheblicher Schuldenberg.