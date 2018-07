imago/Milestone Media Bild: imago/Milestone Media

So 29.07.2018 | 08:44 | Weltsichten

- Die Folgen von 1968 in Frankreich und im Maghreb

Die Studentenbewegungen in den 60er-Jahren erreichten auch in Frankreich einen Höhepunkt. Von dort aus zog es viele Studenten nach Marokko und Tunesien. Rotraud Viallon-Kallinich kam beispielsweise 1968 mit ihrem französischen Freund nach Marokko – und verliebte sich sofort in das damals (noch) erstaunlich liberale Land. Für Gilbert Naccache begann das tunesische 1968 eigentlich schon sechs Jahre früher. Die ARD-Korrespondenten Marcel Wagner und Alexander Göbel blicken auf 1968 und die Folgen von 1968 in Frankreich und im Maghreb.