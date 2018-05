imago/PA Images/Isabel Infantes Bild: imago/PA Images/Isabel Infantes

- Harry, Meghan und die Hochzeit des Jahres

Nicht mehr lange, dann hat das Warten ein Ende. Denn dann treten Prinz Harry und seine Verlobte Meghan Markle vor den Traualtar. Die Hochzeit am 19. Mai ist für das britische Königshaus und viele Royalty-Fans weltweit DAS Ereignis des Jahres. Aber was für die einen Romantik pur ist, ist für andere das große Geschäft. Alles, was es über die Vermählung des Prinzen und der Schauspielerin zu wissen gibt, verrät Thomas Spickhofen aus London.