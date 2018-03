imago Bild: imago

So 18.03.2018 | 08:44 | Weltsichten

- Chinas Bosse - Ruth Kirchner im Gespräch mit Wolfgang Hirn

Ein Chinese wird größter Einzelaktionär bei Daimler, ein chinesischer Staatskonzern will sich an einem Berliner Stromnetzbetreiber beteiligen und ein Tourismus-Konzern aus China hält eine Beteiligung an der Deutschen Bank. Wer sind diese Investoren? Was wollen sie und wie eng arbeiten sie mit dem chinesischen Staat zusammen? Darüber hat Wolfgang Hirn ein Buch geschrieben. Es heißt "Chinas Bosse. Unsere unbekannten Konkurrenten" und ist vor wenigen Wochen erschienen. Ruth Kirchner hat mit ihm gesprochen.