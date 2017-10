Bild: imago/Pacific Press Agency

- Die Zukunft der britisch-deutschen Beziehungen

Einerseits werden deutsche Produkte und deutsche Wertarbeit in Großbritannien sehr hoch geschätzt: Das Siegel "Made in Germany" ist zum Ausweis deutscher Ingenieurskunst geworden. Gleichzeitig steigen die Briten aus der Europäischen Union aus - auch, weil sich viele von der starken deutschen Position innerhalb der EU fremdgesteuert fühlen. Was halten die Briten von den Deutschen im Jahr 2017? Dieser Frage ist unsere London-Korrespondentin Stephanie Pieper nachgegangen.