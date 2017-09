Bild: imago/United Archives International

So 03.09.2017 | 08:44 | Weltsichten

- Gerechtigkeit musste geschehen

Am 6. September wird - 45 Jahre nach dem Attentat auf die Olympischen Spiele im September 1972 - in München der Erinnerungsort Olympia-Attentat eingeweiht. Elf tote israelische Sportler, ein getöteter Polizist - bis heute sind viele Hintergründe von damals ungeklärt. Und auch die betroffenen Familien der Opfer haben bislang noch nicht abgeschlossen mit dem Geschehen von damals. ARD-Korrespondent Tim Aßmann hat sich in Israel auf Spurensuche begeben.