- Ewiger Bruderkrieg: Indien und Pakistan

1947 gaben die Briten ihre wichtigste Kolonie, British Indien, auf. Da sich die politischen Anführer der Zeit nicht auf einen einheitlichen Staat einigen konnten, wurde die ehemalige Kolonie aufgeteilt. Am 14. und 15. August vor 70 Jahren wurden das hinduistisch geprägte heutige Indien und das muslimische Pakistan ins Leben gerufen. Die Aufteilung der Staaten hatte die größte Massenflucht der modernen Geschichte zur Folge.

Insgesamt verließen 20 Millionen Menschen ihre Heimat und machten sich auf in einen der neuen Staaten, die von Anfang an kein gutes Verhältnis zueinander hatten. Bis heute betrachten sie sich als Erzfeinde. Silke Diettrich und Jürgen Webermann, Korrespondenten für Indien und Pakistan, erinnern an die Anfänge und haben zudem mit Zeitzeugen gesprochen.