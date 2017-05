Afrikanische Flüchtlinge im Hafen von Tripolis

- Endstation Libyen?

Auch in diesem Jahr sind im Mittelmeer bereits wieder weit über tausend Menschen auf der Flucht ertrunken. Der Jahreszeit entsprechend nimmt gerade die Zahl derjenigen wieder zu, die versuchen, in zumeist kaum seetüchtigen Booten über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Die meisten dieser Flüchtlinge kommen aus einem der afrikanischen Länder, die südlich der Sahara liegen: aus Nigeria, Eritrea oder Mali. Für sie verspricht die Route über Libyen die größten Erfolgsaussichten, weil das nordafrikanische Land selbst so unsicher ist. ARD-Korrespondent Björn Blaschke ist vor kurzem nach Libyen gereist und hat sich angesehen, wie es den Menschen mit dem Ziel Europa dort ergeht.



Flüchtlinge aus Afrika - gestrandet in Libyen auf dem Weg nach Europa



Ein Schlauchbott, das mit Flüchtlingen von der libyschen Marine aufgebracht wurde.

Afrikanische Flüchtlinge im Hafen von Tripolis

ARD-Korrespondent Björn Blaschke (re) im Gespräch mit einem Offizier der libyschen Marine

Blick in das "Detention Center" in Libyens Hauptstadt Tripolis

Rejoyce im Frauentrakt des "Detention Center"

Frauen vertreiben sich die Zeit im Frauentrakt des "Detention Center"

Die Erholungszone im Frauentrakt des "Detention Center" Play Pause Fullscreen