- Wie organisiert man ein EM-Turnier, Philipp Lahm?

2024 findet in Deutschland wieder ein großes internationales Fußballturnier der Männer statt - die Europameisterschaft. Turnierdirektor ist Philipp Lahm, Weltmeister von 2014. In seiner neuen Rolle ist Lahm unterwegs im Land zu den Spielorten der Euro 2024. Einer davon ist Berlin und hier hat ihn rbb-Sportredakteur Simon Wenzel zum Gespräch getroffen.

Zum Interview trifft man sich in einer Loge des Berliner Olympiastadions. Philipp Lahm hat sehr gute Erinnerung an dieses Stadion. Er hat zahlreiche DFB-Pokalfinals in Berlin bestreiten dürfen, aber besonders sei ihm das WM-Viertelfinale von 2006 noch in Erinnerung geblieben – mit dem nervenaufreibenden Weiterkommen im Elfmeterschießen.

"Für die Euro 2024 wird Berlin mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen", sagt Lahm. Schon allein deswegen, weil Berlin die Hauptstadt sei und eines der größten Stadien in Deutschland besitze. Seine Aufgabengebiete umfassen momentan vor allem der Austausch mit verschiedenen Partnern, er konsultiert die Bundesländer, spricht mit den Verantwortlichen in den Städten und sieht sich die Stadien an.

Standards setzen in puncto Nachhaltigkeit

Der Vorteil am Standort Deutschland: "Man muss nur minimale Anpassungen vornehmen." Man wolle aber auch neue Standards in puncto Nachhaltigkeit setzen, sagt Lahm. Das würde beim Vermeiden von Plastikbesteck anfangen und enden bei der Frage, wie man den öffentlichen Personennahverkehr bestmöglich nutzen könne.



Während des Turnier werde er sich eher auf koordinierende Aufgaben beschränken – auch kommunikativ Themen anzugehen, wenn es Probleme geben sollte.