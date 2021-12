- Angela Merkel: Der Mensch und die politische Figur

Angela Merkel tritt nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin ab. Eine, die sie während ihrer Amtszeit stets beobachtet hat, ist unsere Inforadio-Moderatorin und Haupstadtkorrespondentin Angela Ulrich. Christian Wildt bat sie um eine Einschätzung des Menschen und der politischen Figur Angela Merkel.

Angela Merkel, die erste deutschen Bundeskanzlerin wird nach 16 Jahren Regierung verabschiedet mit einem Großen Zapfenstreich der Bundeswehr. Große Kulisse mit großem Auftritt - eher untypisch für Merkel. Nur wenige so einflussreiche und beliebte politische Leitfiguren gaben sich ziviler und unpathetischer. Inforadio-Moderatorin Angela Ulrich hat viele Jahre die Kanzlerin in unserem Hauptstadtstudio beobachtet: Aus der Distanz wie aus unmittelbarer Nähe.

Wenn Angela Ulrich sich an die Interviewtermine mit der Kanzlerin erinnert, dann waren das beileibe keine papstähnlichen Audienzen. Pünktlich sollte man sein und alles musste bereits aufgebaut sein, damit es zu keinen zeitlichen Verzögerungen kam. "Sie war immer pünktlich – egal, was los war", erinnert sich Ulrich. Überzogen wurde selten. Ulrich: "Termin war Termin. Und wenn man eine Viertelstunde hatte, dann hatte man eine Viertelstunde."

Rolle als Frau nie in den Vordergrund gestellt



Angela Merkel ist zwar die erste Frau im Amt der Bundeskanzlerin, aber "dieses Frau-sein, das habe sie nie in den Vordergrund gespielt", sagt Ulrich. Ein Kleid gab es vielleicht einmal im Jahr auf den Bayreuther Festspielen. Ansonsten trug sie die „ewig gleichen Uniformen“, wie Angela Ulrich den Kleidungsstil von Angela Merkel bezeichnet. Auch, dass sie Ostdeutsche ist, habe sie nie zur Schau gestellt. Letztlich eine kluge Entscheidung, denn so sprach Merkel eine breite Masse an und es machte sie wählbar und akzeptabel.

Merkel habe, wie sie selbst sagt, nie ein Pokerface besessen. Berühmt ihr Augenrollen gegenüber Gerhard Schröder, als dieser 2005 in der "Elefantenrunde" seine Wahlniederlage nicht eingestehen wollte. Angela Ulrich erinnert sich auch an viele Zusammentreffen mit den Trumps, Bushs und Sarkozys, als sie die deutschen Delegationen begleiten durfte. Merkel sei immer „uneitel, pragmatisch, abwartend und neugierig“ aufgetreten – wie kaum jemand vor ihr.

Neugier auf andere

Ihr Politikstil: Angela Merkel habe immer klar gemacht, dass erst beraten werden müsse und danach entschieden, was Kritiker ihr gerne als Langsamkeit ausgelegt hätten. "Es war diese Art, sich ausdrücken, ich stelle mich nach hinten und habe die Neugier und das Interesse auf die anderen." Dies habe Merkel 16 Jahre recht gut durchgehalten, sagt Ulrich.